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Kırmızı bülten ile aranıyordu: Uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı

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#Adana#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Ticareti
Kırmızı bülten ile aranıyordu: Uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adanada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 10:15

Adana’da narkotik polisi, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bülten ile aranan M.K.’yi (43), saklandığı eve yapılan baskında yakaladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan M.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yakalanan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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#Adana#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Ticareti

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