Kırmızı boyayla ‘kontrol edildi’

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Arama çalışmaları tamamlanan binaların üzerine kırmızı sprey boyayla “kontrol edildi” şeklinde yazılar yazıldı. Bu bölgelerde iş makineleri sokaklara taşan molozları temizlemeye başladı. Enkazlardan çıkan ilk molozlar şehrin dışında eskiden çöplük olarak kullanılan bir alana dökülüyor.

ŞERİT ÇEKİLİYOR

Şehirdeki birçok bina tamamen çökerken bazı binalar ağır hasar almış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, can ve mal güvenliği için büyük risk görülen bu binalara da şerit çekilerek bildiri asıldı. Acil yıktırılacak ve ağır hasarlı statüsündeki bu binalar için sahiplerine 3 gün içinde karara itiraz etmek hakkı tanındı.

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BİLDİRİ ASILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılan hasar tespit çalışmalarında, can ve mal güvenliği için büyük risk görülen binalara şerit çekilerek bildiri asıldı. Asılan tutanakta bina sahiplerine ulaşılamadığı belirtildi.