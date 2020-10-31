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Gündem
Mehmet KAVİS/DHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Kirlilik nedeniyle derenin rengi değişti

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Kirlilik nedeniyle derenin rengi değişti
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SAKARYA’nın Hendek ilçesinde bahçe sulamada kullanılan dere, kirlilik nedeniyle renk değiştirdi.

Hendek ilçesi Servetiye Mahallesi’nde bahçe sulamada kullanılan, hayvanların da su ihtiyacını giderdiği dere, kirlilik nedeniyle renk değiştirmeye başladı. Önce kırmızı olan, ardından siyaha dönen suyun rengi, 1 hafta önce beyazlamaya başladı. Çevre sakinleri, yetkililerden kirliliğe neden olanların bulunmasını istedi.  

Servetiye Mahallesi’nde yaşayan ve evlerinin yakınından geçen deredeki kirliliğe tepki gösteren Cemil Demiral, "Dereye karışan atık hangi fabrikadan geldiği belli değil. Dereye karışan atık yüzünden yakının da bulunan meyve ve sebzeler kurumaya başladı. Sıcak havalarda ise kokudan geçilmiyor. Yetkililer birkaç kez numune almalarına rağmen dereye akan atık ile ilgili bir gelişme olmadı. Buna sebep olan firmalara ceza yazılmasını ve bu kirliliğin önlenmesini istiyoruz" dedi. 

 

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