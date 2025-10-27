Kirli ‘yardım’ı anlattılar

Haberin Devamı

BBC Türkçe, 20 Ekim günü Umut Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz’ün yardım için kendisine başvuran mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını gündeme taşıdı. Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Suçlar Soruşturması Bürosu, Karagöz hakkında soruşturma başlatarak şüphelinin yakalanması talimatı verdi. Gözaltına alınan Karagöz’ün sahibi olduğu işyerinde arama yapıldı. Hürriyet, soruşturma dosyasına giren çarpıcı ifadelere ulaştı.

‘HER KADINA YARDIM ETMEZDİ’

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Suriyeli U.H. isimli kadın yardım istemek amacıyla Karagöz’ün yönettiği mağazaya gittiğini anlatarak, “Yardım yapacağı kadınları kendi seçip kart veriyordu. Seçtiği kadınlar, makyajlı, kısa elbise giymiş tipte kadınlardı. Ben derneğe gittiğim birkaç seferde giyinişim gereği üzerimde pardösü olurdu ve makyaj yapmazdım. Bana hitaben ‘Sana yardım yok’ dedi ve eli ile omuzuma dokunarak ittirdi. Birkaç defa daha derneğe yardım almak için gittim ama yardım vermeden beni gönderdi. Daha sonra derneğe giden isimlerini bilmediğim kadınlar ile görüştüğümde Sadettin Karagöz isimli şahsın her kadına yardım etmediğini, makyajlı, açık giyinen kadınlara yardım ettiğini öğrendim. Bu şahsın derneğinden yardım alan birçok kadın, maddi sıkıntılar sebebiyle bu şahsın saldırılarına sesini çıkartamıyorlar” iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Feragatın sebebi korku mu Haberi görüntüle

‘BEĞENDİĞİNİ TACİZ EDİYORDU’

Savcılığın müşteki olarak ifadesini aldığı Suriyeli S.H.M. isimli kadın da eşinin Almanya’ya çalışmaya gittiğini, şüphelinin defalarca cinsel tacizine maruz kaldığını iddia ederek, “Ben 2016 yılında ilk, erzak gıda yardımı istemek amacıyla gittiğimde, verdikleri formu doldururken Sadettin ayağa kalkmamı istedi ve ben ayağa kalktıktan sonra göğüslerimi iznim ve rızam olmadan elleri ile sıkarak okşadı ve bana ‘Tamam otur sana yardım edeceğim’ dedi. Ben kayıt yaptıktan sonra yardım almak isteyen kadınları bir yere toplamış ve eli ile kadınların özel bölgelerine dokunarak taciz ettikten sonra yardımı veriyordu. Ben girdikten sonra Sadettin, yardım almaya gelen kadınları güzel kadın ise ‘Gel içeri’ diyerek davet ettiğini eğer kadını beğenmezse ‘Haydi git buradan’ diyerek yardım vermeden kovuyordu” dedi.

Haberin Devamı

‘20-30 BİN LİRAYA BENİMLE OL’

S.H.M., şüpheli Karagöz’ün yardım almaya gelen kadınlara kendisiyle beraber olmaları için para teklif ettiğini de anlatarak, “Bana da ‘Sana ne kadar istiyorsan o kadar para vereyim benimle birlikte ol, istiyorsan 20 bin-30 bin TL vereyim’ teklifinde bulundu. Ben ve odada bulunan diğer kadınlar Sadettin’in yaptığı hareketlerden rahatsız olsak da yardıma ihtiyacımız olduğunu bilerek rızamız olmadan benim ve diğer kadınların özel bölgelerini okşamaya devam ediyordu. Ben Sadettin’in yardım dağıttığı bu yere yaklaşık ayda bir defa kesin gidiyordum ve her gittiğimde Sadettin yardımı vermeden önce beni ve diğer yardım almaya gelen kadınları odasına alarak benim ve diğer kadınların elbiselerimiz üzerinden göğüslerimi, kalçamı ve ön özel bölgemi eli ile okşuyor, daha sonra yardım veriyordu. Defalarca anlattığım şekilde taciz edildim” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘EN AZ 20 DEFA TACİZ ETTİ’

Şüphelinin cinsel istismarına maruz kalan ve müşteki olarak ifadesi alınan F.M. isimli Suriyeli kadın da benzer iddialarda bulanarak, “5-6 yıl boyunca Sadettin beni her gittiğimde bu davranışlarını bana karşı benim rızam ve iznim olmaksızın sadece yardıma ihtiyacımız olduğunu bildiği için ses çıkaramayacağımızı düşünerek yapmaya devam etti. Ben Sadettin tarafından en az 20 defa taciz edildim” dedi.

İddiaları kabul etmeyen Sadettin Karagöz Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Gözden Kaçmasın Süper yaşlı yaşlanmaya dirençli çıktı Haberi görüntüle

İDDİALARI REDDETTİ

Umut Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek şunları söyledi:

Haberin Devamı

“2014 yılından, 2025 yılı Mart ayı başlarına kadar bu şekilde yardıma devam ettikten sonra 2025 yılında çevrede bulunan insanlardan bazılarının hakkımda cinsel saldırı iddiasıyla şikâyette bulunmaları üzerine Umut Hayır Mağazası isimli yer, Altındağ Belediyesi Zabıta birimi tarafından mühürlenerek kapatıldı. 2019 yılı içerisinde başka bir bayan tarafından cinsel anlamda rahatsız edildiğini bildirmesi ve hakkımda şikâyetçi olması üzerine hakkımda soruşturma yapılmıştı. Hakkımda bu tür iddia ve suçlamaların yaşanması sonrası Umut Hayır Mağazası kapatıldıktan sonra dernek statüsünü almak için yaptığım başvurular sonrasında zabıta tarafından mühürlenen yerimiz, 2025 yılı Nisan ayı içerisinden bu yana Bir Evim Aşevi olarak dernek statüsünde faaliyet gösteriyor. Ben 2016 yılında geçirdiğim ameliyat sonucu testislerimden birini aldırdım. Bu sebeple zaten o tarihten beri cinsel bir durumum olmamıştır. Kimseyi sözlü veya cinsel olarak taciz etmedim.”