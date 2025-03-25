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Kirli tezgaha düşmeyeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eğitim#İftar
Kirli tezgaha düşmeyeceğiz
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Sizler, Türkiye’nin çok kritik bir eşikte tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz. Bilhassa nüfus artış hızımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu dirayeti, bu kararlılığı, bu vizyonu evlatlarımıza sunmanız Türkiye’nin önündeki bir asırlık yeni yolun kilometre taşları olacaktır.

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor. Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum. Bu gençleri gördükçe de Türkiye’nin geleceğinin çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağından hiç şüphe duymuyorum. Tüm mücadelemiz işte bu gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye’nin inşaası içindir. Şunun da altını çizmek durumundayım.
Nasıl ki FETÖ’ye, terör örgütlerine bilimum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtirasına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur.

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Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah’ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz.” 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eğitim#İftar

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