MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKirli tezgah ortaya çıktı! Polisin dikkati sayesinde deşifre oldu
GeriGündem Kirli tezgah ortaya çıktı! Polisin dikkati sayesinde deşifre oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Kirli tezgah ortaya çıktı! Polisin dikkati sayesinde deşifre oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kirli tezgah ortaya çıktı! Polisin dikkati sayesinde deşifre oldu

Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlere giderek uyuşturucu hap sattığı tespit edilen Kürşat A., polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlere uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliği tespit edilen Kürşat A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 515 uyuşturucu hap, 115,66 gram bonzai, 3,86 gram toz esrar, 3,49 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Kürşat A., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi hakkında da ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Kirli tezgah ortaya çıktı Polisin dikkati sayesinde deşifre oldu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi