MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Kirli kelimesi aynı zamanda bir eş anlamlı sözcüğü üzerinden de kullanım imkanı tanımaktadır. Özellikle birçok kişi bu kelimenin eş anlamlı sözcüğünü öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu konu hakkında detaylar.

Günlük yaşamda akla gelebilecek her yer için amaca uygun kirli kelimesi kullanılabilmektedir. O yüzden bu kelime için eş anlamlı bir sözcük büyük öneme sahiptir. TDK üzerinden örnek alındığında bu kelime için karşılık olarak, ‘pis’ sözcüğü değerlendirilmiştir.

 Kirli Eş Anlamlısı

 Kirli kelimesi temiz olmayan anlamına gelmektedir. Hem fiziksel anlamda hem de mecazi olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin bir eşya ya da bir yer ile beraber aynı zamanda insanın ruhu açısından da kirli sözcüğü değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu bu kelime için eş anlamlı olarak, ‘pis’ sözcüğünü sunmaktadır.

 ‘’Bu ev gerçekten çok kirli oturmak imkansız.’’

 ‘’Bu pis ortamda asla yemek yemem.’’

 Bu şekilde değişik amaçlar doğrultusunda cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Hem pis sözcüğü hem de kirli kelimesi aynı anlam üzerinden değerlendirme imkanı tanıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle