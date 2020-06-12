Kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Günlük yaşamda akla gelebilecek her yer için amaca uygun kirli kelimesi kullanılabilmektedir. O yüzden bu kelime için eş anlamlı bir sözcük büyük öneme sahiptir. TDK üzerinden örnek alındığında bu kelime için karşılık olarak, ‘pis’ sözcüğü değerlendirilmiştir.

Kirli Eş Anlamlısı

Kirli kelimesi temiz olmayan anlamına gelmektedir. Hem fiziksel anlamda hem de mecazi olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin bir eşya ya da bir yer ile beraber aynı zamanda insanın ruhu açısından da kirli sözcüğü değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu bu kelime için eş anlamlı olarak, ‘pis’ sözcüğünü sunmaktadır.

‘’Bu ev gerçekten çok kirli oturmak imkansız.’’

‘’Bu pis ortamda asla yemek yemem.’’

Bu şekilde değişik amaçlar doğrultusunda cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Hem pis sözcüğü hem de kirli kelimesi aynı anlam üzerinden değerlendirme imkanı tanıyor.