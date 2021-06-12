‘Kirli gündemlere itibar etmeyeceğiz’

Kilis'in su ihtiyacını karşılayacak Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı’nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’den kaçarak hayatlarını Türkiye’de sürdürenlere “Allah biz kullarına sabredenlerle beraber olduğunu, her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık geleceğini vaat ediyor. Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün gelecektir” diye seslendi.

YOLUMUZ GELECEĞE DÖNÜK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açılıştaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir.

SURİYE İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM

Kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını bizim şehirlerimizde sürdüren kardeşlerimize diyoruz ki, Allah biz kullarına sabredenlerle olduğunu ve her zorluk sonrası kolaylık geleceğini vaat ediyor. Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün gelecektir. İşte Suriye’nin sınırlarımızla yakın kısmını güvenli hale getirdik. Komşumuz Suriye’nin kendi toprak bütünlüğü esasında, yeniden aydınlık geleceğe kavuşması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.”

19 YILDA 600 BARAJ İNŞA ETTİK

Erdoğan, “Yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km’lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis’in su sorunu çözülmüştür. Kilis bir daha susuzluk çekmeyecek. Son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 HES, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atıksu tesisi inşa ettik” dedi.

NATO’NUN EN GÜÇLÜ 5 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ

Erdoğan, katılacağı NATO Zirvesi ve Biden görüşmesiyle ilgili şöyle dedi: ”Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yerini alan, güçlü bir ülke. Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri, Sayın Biden ile ele alma imkânımız olacak. İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson’la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la, aynı şekilde Almanya Şansölyesi ile görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya onların başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir. İkili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz.”

‘ADIM ATMAZSA OTURMA EYLEMİ YAPIN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü İstanbul programında, uzun yıllar ikamet ettiği Burhaniye Mahallesi’ne iş insanı Tahsin Karademir’in annesi adına yaptırdığı Şehriban Hatun Camisi ve Kuran Kursu ile İnsan Vakfı tarafından inşa ettirilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Öğrenci Yurdu’nu törenle açtı.

Erdoğan açılıştaki konuşmasında vatandaşlardan kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na destek olmalarını istedi. Bu sırada vatandaşlardan biri Cumhurbaşkanı’na, kentsel dönüşüm konusunda “Kirazlıtepe ile aynı emsali vermiyorlar” diye seslendi.

YANINIZDA YER ALACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i işaret ederek, “Hiç endişeniz olmasın. Kirazlıtepe’de, Ferah’ta ne verildiyse, aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adım atmazsa Üsküdar Belediyesi’nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın, yanınızda yer alacağım” diye konuştu.

MÜNBİÇ İŞGAL ALTINDA DEĞİL, GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ ORADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki etkinliklerde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, Münbiç’teki PKK işgali iddiası ve aşılamayla ilgili soruları şöyle yanıtladı:



(Münbiç’te PKK’nın işgaline yerel halkın tepkisi…) “Münbiç PKK’nın işgali altında değil. PKK orada eylemler yapıyor. Ama orada tamamını işgal etmiş falan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Gözümüz, kulağımız, elimiz ayağımız orada.”

(Aşılamada durum, turizmde hedef) “32 milyonu yakaladık. Süratle bir turizm atağı inşallah başlayacak. Ve Biden ile olan görüşmemizin ardından da Azerbaycan’a geçeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle Suşa’da buluşarak, iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Milli maçı beraber izleyeceğiz.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara