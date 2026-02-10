Kirli balast suyunu denize boşaltan gemiye para cezası kesildi

Haberin Devamı

Yalova açıklarında Panama bayraklı geminin, kirli balast suyunu denize boşalttığı tespit edildi. Yapılan tespit sonrası gemiye, 'Denize kirli balast tahliyesi yapmak' suçundan idari para cezası kesilirken, 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan da adli soruşturma başlatıldı. Denize kirli balast tahliyesi yapan gemi, cep telefonu ile kayda alındı.

'GEREĞİ YAPILDI'

Konu ile ilgili Yalova Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yalova kamuoyuna; ilimiz açıklarında kirli balast suyunun denize boşaltıldığına dair haberlere istinaden söz konusu gemiye gereği yapıldı. Panama bandıralı 'Narı Strenght' adlı tanker gemisine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (I/2) bendi kapsamında (Denize kirli balast tahliyesi yapmak) idari para cezası uygulanmış, ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi uyarınca (Çevreyi kasten kirletmek) adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanılarak 'Gereği yapıldı' denildi.