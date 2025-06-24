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Kırkpınar'daki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

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#Edirne#Güreş#Zeytinyağı
Kırkpınardaki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 15:23

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yerini aldı. Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yağları gönderen Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Trakya Birlik) teşekkür etti.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin vazgeçilmezi arasında yer alan zeytinyağları, bu yıl 4-6 Temmuz tarihleri arasında 664'üncüsü gerçekleştirilecek büyük organizasyon öncesi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Kırkpınardaki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

Toplam 2 ton zeytinyağı bu yıl da Trakya Birlik tarafından gönderildi. Getirilen yağlar, teker teker TIR'dan indirilerek er meydanındaki odaya konuldu.

Kırkpınardaki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, büyük organizasyona sayılı günler kaldığını belirterek, "Bu sene 664'üncüsü düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mize sayılı günler kaldı.

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Kırkpınardaki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Trakya Birlik zeytinyağlarımızı gönderdi. Kırkpınar'ı diğer güreşlerden ayıran boy ayırt etmeksizin herkesin zeytinyağıyla yağlanmasıdır. Diğer güreşlerde bunu göremezsiniz. Trakya Birlik'e bu yıl da Kırkpınar'a destek oldukları için teşekkür ederiz" dedi.

Kırkpınardaki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

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#Edirne#Güreş#Zeytinyağı

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