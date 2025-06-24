Kırkpınar'daki güreşlerin olmazsa olması... 2 ton getirildi: Er meydanında güreşçilere dökülecek

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin vazgeçilmezi arasında yer alan zeytinyağları, bu yıl 4-6 Temmuz tarihleri arasında 664'üncüsü gerçekleştirilecek büyük organizasyon öncesi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Toplam 2 ton zeytinyağı bu yıl da Trakya Birlik tarafından gönderildi. Getirilen yağlar, teker teker TIR'dan indirilerek er meydanındaki odaya konuldu.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, büyük organizasyona sayılı günler kaldığını belirterek, "Bu sene 664'üncüsü düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mize sayılı günler kaldı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Trakya Birlik zeytinyağlarımızı gönderdi. Kırkpınar'ı diğer güreşlerden ayıran boy ayırt etmeksizin herkesin zeytinyağıyla yağlanmasıdır. Diğer güreşlerde bunu göremezsiniz. Trakya Birlik'e bu yıl da Kırkpınar'a destek oldukları için teşekkür ederiz" dedi.