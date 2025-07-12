Kırkpınar Ağası Özünlü: Kıyafetleri ben tasarladım

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En az başpehlivanlık kadar önemli “Kırkpınar Ağası” unvanını işinsanı Ufuk Özünlü aldı. Özünlü ’nün ağalığı kadar giydiği ağalık kıyafetleri de gündem oldu. Geleneksel ağalık kıyafetlerinden farklı olan bu özel tasarım kıyafetler sosyal medyada çok tartışıldı.

‘HER DETAYIYLA UĞRAŞTIM’

Bu tartışmaları Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Bu yıl ağalıkta ikinci dönemim. ‘Kırkpınar Ağası’ olarak giydiğim kıyafetleri kendim tasarladım. Tasarımcı bir arkadaşımdan da yardım aldım. Her detayıyla uğraştım. Geleneksel ile modern motifleri bir araya getirmeye çalıştık. Üç günde dört ayrı kıyafet giydim. Hatta beşinci kıyafetim de vardı ama ona fırsat olmadı. Eleştiren de var ama çoğunluk beğendi. Özellikle gençler çok beğendi. Gençlere ulaşmak en büyük amaçlarımızdan biriydi. Gelenek meselesi gelecek meselesi. Gelenekler gençlere aktarılmalı. Geleneksel ile modern birbirine zıt değil. Doğru anlamak ve doğru anlatmak lazım.”