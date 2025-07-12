×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırkpınar Ağası Özünlü: Kıyafetleri ben tasarladım

Güncelleme Tarihi:

#664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Ufuk Özünlü#Orhan Okulu
Kırkpınar Ağası Özünlü: Kıyafetleri ben tasarladım
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’dan Orhan Okulu kazandı.

Haberin Devamı

En az başpehlivanlık kadar önemli “Kırkpınar Ağası” unvanını işinsanı Ufuk Özünlü aldı. Özünlü ’nün ağalığı kadar giydiği ağalık kıyafetleri de gündem oldu. Geleneksel ağalık kıyafetlerinden farklı olan bu özel tasarım kıyafetler sosyal medyada çok tartışıldı.

‘HER DETAYIYLA UĞRAŞTIM’

Bu tartışmaları Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Bu yıl ağalıkta ikinci dönemim. ‘Kırkpınar Ağası’ olarak giydiğim kıyafetleri kendim tasarladım. Tasarımcı bir arkadaşımdan da yardım aldım. Her detayıyla uğraştım. Geleneksel ile modern motifleri bir araya getirmeye çalıştık. Üç günde dört ayrı kıyafet giydim. Hatta beşinci kıyafetim de vardı ama ona fırsat olmadı. Eleştiren de var ama çoğunluk beğendi. Özellikle gençler çok beğendi. Gençlere ulaşmak en büyük amaçlarımızdan biriydi. Gelenek meselesi gelecek meselesi. Gelenekler gençlere aktarılmalı. Geleneksel ile modern birbirine zıt değil. Doğru anlamak ve doğru anlatmak lazım.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Ufuk Özünlü#Orhan Okulu

BAKMADAN GEÇME!