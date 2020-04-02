Kırklareli'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kırklareli'nde Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kırklareli, Türkiye'nin sınır kentleri arasında yerini almaktadır. Şehir, sahip olduğu köklü geçmişi sayesinde önemli tarihi güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca sınırları içerisinde barındırdığı doğal güzellikleri ile Türkiye'nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken illerinden biri olma özelliğine sahiptir.

Kırklareli İlçeleri

Kırklareli'nin biri merkez ilçe olmak üzere 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler ise; Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez ilçe, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize.

Kırklareli Hangi Bölgede?

Kırklareli, Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer almakta olan bir şehridir. Tekirdağ ve Edirne illeri ile komşu bir konuma sahiptir. Özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Kırklareli hem konumu, hem tarihi geçmiş hem de sahip olduğu zengin doğal güzellikleri ile görülüp ziyaret edilmeye değer yerler arasında bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin turistik değere sahip illeri arasında önemli bir yer olma özelliği barındırmaktadır.

Kırklareli Gezilecek Yerler

Kırklareli sahip olduğu doğal güzellikleri ile şehri ziyaret edenlerin üzerinde büyük bir hayranlık duyma etkisi yaratmaktadır. Her köşesinde keşfedilmeye değer sayısız güzellikler barındıran Kırklareli gürlüp keşfedilmeye değer pek çok güzelliğe kucak açmaktadır.

Kırklareli'nin görülmeye değer pek çok noktası bulunmaktadır. Bunlar arasında bazı beldeler vardık ki keşfedilmeyi hak eder. Bu beldeler ise; Balkaya Köyü, Beğendik Köyü, Kıyıköy Kastro Sahili, İğneada, İğneada Longozu, İğneada Limanköy yer alıyor. Her biri birbirinden görülmeye değer yerleri ile Kırklareli, Türkiye'nin en gözde turistik şehirlerinden biri olma niteliğine sahip durumdadır.

Kırklareli'nin en popüler yerlerinden birini görmek isteyenler için ise Dupnisa Mağarası mükemmel bir seçim oluşturmaktadır. Dupnisa Mağarası yaklaşık olarak 180 milyon yaşında olup iki kat ve üç mağaradan oluşmaktadır. Kırklareli ziyaretçileri için bir diğer önemli mağara seçeneklerinden birini de Kıyıköy Mağarası oluşturmaktadır. Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy kasabasının 2 km güneyinde yer alan ve mutlaka görülmesi gereken doğal oluşumlardan birini oluşturmaktadır.

Özellikle aileler tarafından ziyaret edilen doğal güzelliklerden biri de Selvez Koy'dur. Kıyıköy'de bulunan koyların en sakinidir. Kırklareli'nin keşfedilmeyi bekleyen bir başka saklı güzelliği de Kıyıköy Sahili'dir. Ulaşımı kolay olan sahil sit alanı olarak kabul edildiğinden çevresinde konaklama tesisi bulunmamaktadır. Kırklareli, sayılamayacak kadar çok doğal ve tarihi güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin en ilgi çekici güzelliklere sahip beldelerinden biri olma özelliği barındırmaktadır.

Kırklareli Tarihi Yerler

Türkiye'nin Trakya bölgesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kırklareli, gezilip görülmeye değer pek çok tarihi zenginlikler barındırmaktadır. Şehir geçmişte tanıklık etmiş olduğu her döneme ait tarihi kalıntılara ev sahipliği yapar. Ayrıca göz kamaştıran doğal güzellikleri ile de yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.

Kırklareli, görülmeye değer birbirinden harikulade güzellikleri ile ziyaretçilerine unutamayacakları bir atmosfer sunar. Kırklareli'ne yolu düşenlerin ziyaret edebilecekleri başlıca güzelliklerin sıralamasında öne çıkan seçeneklerden birini ören yerleri oluşturmaktadır. Bu anlamda ziyaret edilebilecek ören yerli arasında ise, Aşağıpınar Höyüğü ve Kanlıgeçit Höyüğü mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Kırklareli ilinde ziyaret edilebilecek tarihi yapılar arasında ise ilk sırayı; Pınarhisar Kalesi, Hızırbey Külliyesi, Vize Kalesi, Küçük Ayasofya Kilisesi, Aya Nikola Manastırı, Mağara Manastırı, tarihi Babaeski Köprüsü ve tarihi Alpullu Köprüsü almaktadır.