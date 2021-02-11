MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
GeriGündem Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Kırklareli'nde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Babaeski ilçesinde E.D, B.D. ve A.T'nin tefecilik yaptığı belirlendi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde özel harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli belirlenen adreslerde gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 800 lira, 19 sentetik uyuşturucu hap, av tüfeği, 26 senet, 2 aracın rehin verildiğine dair noter belgesi, borçlu kişiye ait banka kartı, ruhsatsız silah, borç tutanakları, 88 boş senet ile borç miktarlarının yazıldığı defter ele geçirildi.
Operasyon kapsamında mağdur olduğunu iddia eden 40 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle