Kırklareli'nde sel felaketi! Acı haber geldi: Can kaybı 3'e yükseldi, 3 kişi aranıyor

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Trakya genelinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla yağan şiddetli yağmur özellikle Kırklareli’nin Demirköy ilçesini ve oraya bağlı İğneada beldesini vurdu. Değirmen Deresi’nden taşan sular Demirköy ile İğneada’yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Demirköy’de, orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle sualtında kaldı. Bazı tatilcilerden Haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanda 4 kişi, bungalov evlerinin olduğu bölgede ise sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişi ekiplerce kurtarıldı, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen 4 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli’ne gitti. sağanak Edirne’de de etkili oldu.

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BİR CANSIZ BEDENE DAHA ULAŞILDI

İğneada beldesinde Sisli Vadi' de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3' e yükseldi. Kayıp 3 kişinin arama-kurtarma çalışması sürüyor.

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DEV TOMRUKLAR BUNGALOV EVLERİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bölgeye selle ve taşkınlarla beraber çok sayıda dev tomrukta sürüklendi. Tomrukların bungalov evleri metrelerce sürükledi ve yer yer evleri parçaladığı da gözlendi. Ekipleri sudaki arama ve çalışmalarının yanı sıra kayıp vatandaşların altında kalabileceği olasılığına karşı tomrukların aralarında da aramaların yoğunlaştığı gözlendi.

310 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Bakan Koca, Kırklareli'ndeki selle ilgili şu paylaşımda bulundu:

Kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur.

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