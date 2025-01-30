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Kırklareli'nde Sedanur Akalın erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

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#Kırklareli#Sedanur Akalın#Lüleburgaz
Kırklarelinde Sedanur Akalın erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:09

Kırklareli'nde yirmi beş yaşındaki Sedanur Akalın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Akalın'ın erkek arkadaşı B.Ç. ile onun annesi N.Ç. gözaltına alındı.

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Olay, 26 Ocak gecesi, Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti.

Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi. (DHA)

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#Kırklareli#Sedanur Akalın#Lüleburgaz

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