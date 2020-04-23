Kırklareli'nde sahura saat kaçta kalkılacak? Kırklareli 2020 Ramazan ilk sahur ve iftar saati

Ramazan ayının ilk iftar ve sahur saatleri, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre netlik kazanan iftar saatleri Kırklareli’nde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk iftarın Kırklareli’nde kaçta açılacağını merak eden vatandaşlar, Kırklareli akşam ezanı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Kırklareli iftar saatleri ve 2020 Ramazan imsakiyesi...

Kırklareli’nde yaşayan vatandaşlar da şehirlerinde ilk sahurun ve iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. İmsakiye'de yer alan bilgilere göre; ilk sahur 04:33'de yapılacak, ilk iftar ise 20:08'de açılacak.

TÜM İMSAKİYE BİLGİSİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN





ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Dinî bir terim olarak oruç fidyesi, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle ödenen maddi bedeli ifade eder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsü olup imkânı olanlar kendi hayat standartlarına uygun olarak daha fazla verebilirler.

Oruç fidyesi Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Mesela 15 TL fidyenin yarısı bir fakire diğer yarısı da başka bir fakire verilmemeli; 15 TL’nin tamamı bir fakire verilmelidir.

Fidye vermeye gücü yetmeyen kimseler ise Allah’tan bağışlanmalarını dilerler. Bu kişiler daha sonra imkân bulurlarsa geçmişte ödeyemedikleri fidyeleri öderler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları kaza ederler. (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270) Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar bağış/sadaka sayılır.