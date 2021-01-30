Kırklareli'nde ormanda 2 cansız beden bulundu! Donarak ölmüşler
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin donarak öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle