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Gündem
KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi

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Kırklareli'nde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oksijen sızıntısı olduğu belirlenen park halindeki tankere müdahale edildi.

Kırklarelinde oksijen sızıntısı olan tankere müdahale edildi
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 41 HT 031 plakalı tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tankerde oksijen sızıntısı olduğunu belirledi.
Müdahale edilen tanker, polis ekiplerinin gözetiminde boşaltım yapılması amacıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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