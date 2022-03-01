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Kırklareli'nde korkunç olay! Eşini 10 yerinden bıçakladı

#Kırklareli#Lüleburgaz#Kadına Şiddet
Kırklarelinde korkunç olay Eşini 10 yerinden bıçakladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mehmet Ö. (56), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (37) 10 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Polis, kaçan Mehmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. ile Fatma Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan ve ilk müdahalesi evde yapılan Fatma Ö., ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Kadına Şiddet

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