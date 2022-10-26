Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırklareli’nde kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli#Kadın Cinayeti#Uzaklaştırma Kararı
Kırklareli’nde kadın cinayeti Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 17:23

Kırklareli’nde Songül A., uzaklaştırma kararı olan eşi Z.A.A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Songül A.'nın evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anında camdan atlayarak yaralandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın 2. katından gelen silah sesini duyan apartman sakinleri durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla kapı açılırken ekipler tarafından Songül A. (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulundu.

Evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anında camdan atlayarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

Gizli tanığın itirafıyla harekete geçildi Gamzenin ölümüyle ilgili yeni gelişmeGizli tanığın itirafıyla harekete geçildi! Gamze'nin ölümüyle ilgili yeni gelişmeHaberi görüntüle

Anne Songül A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kızı M.A. bacaklarından yaralandı.

Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Z.A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan Z.A.A. hakkında Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Kadın Cinayeti#Uzaklaştırma Kararı

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet