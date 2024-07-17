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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

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#Kırklareli#Fuhuş Operasyonu#Lüleburgaz
Kırklarelinde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 18:27

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11'i kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde fuhuş yapıldığını belirledi.

Özel harekat timlerinin de katılımıyla 129 polisle eğlence mekanı ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kırklarelinde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 11 kadın ile 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Kırklareli#Fuhuş Operasyonu#Lüleburgaz

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