Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırklareli'nde feci kaza! Önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı

#Kırklareli#Trafik#Kaza
Kırklarelinde feci kaza Önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu minibüse önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, gece yarısı TEM otoyolunun Kırklareli Lüleburgaz ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Fransa'dan tatillerini geçirmeye ana vatana gelen Bülent Palalı yönetimindeki ET 912 VD plakalı minibüse, İstanbul yönüne seyrederken, karşı şeritte ilerleyen kamyondan fırlayan lastik çarptı. Lastiğin çarpmasıyla duran minibüse, arkadan gelen ve Edirne'den düğünden dönenlerin içinde olduğu, Emre Tekin'in kullandığı 34 PM 0031 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü Emre Tekin araçta sıkıştı. Her 2 araçtan, Tekin'in de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Tekin'i 30 dakikalık çalışmayla çıkardı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Bülent Palalı, "Yolda ilerliyordum. Karşı yönden gelen 1 lastik aracıma çarptı. Ne olduğunu anlayamadan bu kaza meydana geldi" dedi.

Kırklarelinde feci kaza Önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali

BAKMADAN GEÇME!

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali