Kırklareli'nde dereler taştı, evleri su bastı! Gözyaşlarını tutamadı

Taşkın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı, suların çekilmesiyle temizlik için evlerine döndü. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri ile eşyalarının durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Evindeki suyu tahliye etmeye çalışan Sevcan Engin'i komşuları teselli etmeye çalıştı. Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ay önce kredi ile aldığı evini gördüğünce şok olduğunu söyledi.

Çaresizlik içerisinde olduğunu belirten Engin, şöyle konuştu:

"Yeni aldığım ev de eşyalar da balçık içinde. Şimdi ne olacak bu evin hali, nasıl temizleyeceğim? Sabah karşı aniden şiddetli sağanak nedeniyle evimizi su bastı. Bütün eşyaların gitti. Ev çürüdü, bitti. Her şeyimi yeniden aldım bu evde oturacağız diye. Allah'ım ne umutlarla aldım ben burayı."

Celal Çetinkaya da kendi imkanları ile evlerini temizlediklerini söyledi. Çok üzgün olduğunu anlatan Çetinkaya, şunları anlattı:

"Ben gece saat 02.00'de yattım. Buğday tarlalarında yeni yeni göller oluşmuştu. Sabah saat 04.00'te belediye anonsu, jandarma araçlarının sirenleri ile uyandık. Gece bir baktım sokak ana dere gibi akıyor. Ben 64 yaşındayım, böyle bir akıntı görmedim. 3 ya da 4'üncü kez evimizi su basıyor. Bu çok büyük bir afet. Şu an kendi imkanlarımız ile temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evimiz tarlalardan gelen çamur ve çalı çırpı ile doldu."