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Kırklareli'nde dehşet! Evini ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

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#Kırklareli#Cinayet#İntihar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 15:02

Kırklareli'nde Hacı T. (60) adlı kişi, önce evini ve aracını yaktı, daha sonra bir kadını öldürüp intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Demircihalil Köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Kırklarelinde dehşet Evini ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirlendi.

Kırklarelinde dehşet Evini ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

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Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.

Kırklarelinde dehşet Evini ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

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#Kırklareli#Cinayet#İntihar

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