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AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 20:22,Son Güncelleme:

Kırklareli'nde "çizgi film karakterli" kortej ile 23 Nisan kutlaması

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Kırklareli'nde "çizgi film karakterli" kortej ile 23 Nisan kutlaması
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "çizgi film karakterli" kortej düzenlendi.

Yıldız Mahallesi'nde muhtar Ümit Öztürk'ün evlerinden çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar için düzenlediği etkinlikte, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen ekip, orkestra eşliğinde yürüyüş yaptı.

Ekiptekiler, müzik eşliğinde dans ederek cam ve balkonlardaki vatandaşlara el salladı.

Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri de katıldı.

Evlerinden gruptakileri selamlayan vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Polis ekipleri de kortej sırasında "bayramınız kutlu olsun" anonsu yaptı.

Kırklarelinde çizgi film karakterli kortej ile 23 Nisan kutlaması

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