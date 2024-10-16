Kırklareli'nde barınakta son 48 saatte 8 köpek ile 9 kedi öldü! İdari soruşturma başlatıldı

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Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde son 48 saat içinde 8 köpek 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü. Hayvanseverler ölümlere tepki gösterirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, konuyla ilgili yaptıkları incelemede hayvanların hastalıklara bağlı olarak öldüğünü söyledi. Bulut, ortaya çıkan bazı görüntülerin herkesin içini acıtıp, derinden üzüp yaraladığını belirterek, "Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle bana iletilen ve raporları da tutulmuş hastalıklar özellikle; köpeklerimizde kanlı ishal, gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz. Sonuna kadar da bu anlamda arkasındayız. Onlar da en az bizim kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar ve hepinizin o hassas duyarlılığına sahip mesai arkadaşlarımız. O anlamda biz sonuna kadar onların arkasındayız" dedi.

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"SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Hayvanların bertaraf edilmesine de değinen Bulut, "Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet, görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi, gerekli idari soruşturmayı başlatıp, biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından, gerekse veterinerlerimiz tarafından konu incelenmekte olup, yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı

Kırklareli Barosu bu akşam saatlerinde konuya ilişkin basın açıklaması yapacak.