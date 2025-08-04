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Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

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#Kırklareli#Yangın#Avrupa Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 16:04

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklarelinde ağaçlık alanda çıkan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

AVRUPA OTOYOLU'NDA TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kırklarelinde ağaçlık alanda çıkan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

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İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

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#Kırklareli#Yangın#Avrupa Otoyolu

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