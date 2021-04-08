MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi
GeriGündem Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek 2 iş yerinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, ekipler işletmelerin kapılarını çilingir yardımıyla açtı.
İşletmelerde 46 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 900 lira ceza yazıldı.
İş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız silah, fişek ve içki ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi