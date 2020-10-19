Kırklareli’de Yunus timleri göreve başladı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yunus timleri Vali Osman Bilgin’in de katıldığı törenle hizmete başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda Yunus timlerinin düzenlediği gösteri ilgiyle izlendi. Vali Bilgin, motorize ekipte görev alan polis memurlarına sertifikalarını verdi. Bilgin, "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize asayiş polis ekiplerinin göreve başlamasıyla şehrimizde meydana gelen asayiş olaylarına daha hızlı ve etkin mücadele edilecek Ülkemizde ve ilimizde teknolojik anlamda kolluk kuvvetlerimizin her zamankinden daha güçlü donanıma sahiptir. Yunus timlerine kazasız belasız başarılı görevler diliyorum" dedi.