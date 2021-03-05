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Gündem
Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem küle döndü

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Kırklareli'de yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem küle döndü

KIRKLARELİ'nin Kocahıdır Mahallesi'nde yüzlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikteki yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem yanarak, küle döndü.

Kocahıdır Mahallesi'ndeki bir çiftliğin yem deposunda gece yarısı yangın çıktı. Alevlerin saman balyalarına sıçramasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çiftlik çalışanları da ahırlarda bulunan yüzlerce büyükbaş hayvanı, boş araziye götürdü.. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, tonlarca saman ve yem yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklarelide yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem küle döndü

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