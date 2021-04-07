Kırklareli'de valilikten 'kalabalık ortamda bulunmayın' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'vaka oranı' haritasında, 1 haftada yüzde 73 artışla Kırklareli, ilk 5 il arasına girdi. Vaka sayısı her 100 bin kişide 298,28'den 518.23'e yükselen kentte, merkez ve Lüleburgaz ilçesi HES uygulamasında kırmızı renge büründü. Vaka artışının önlenmesi için tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı kentte, filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Valilik, bugün yaptığı açıklamada halkı tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artış göstermektedir. Buna bağlı olarak ilimiz çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride ve iller arasında haftalık vaka sayısına göre ilk 5 il arasında yer almaktadır. İlimizde koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar alınan tüm tedbir ve önlemleri arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Salgınla mücadelenin devam ettiğini ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş hızının artığını unutmayalım. Bu nedenle vatandaşlarımızın başta maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere, bulaş riskinin en fazla görüldüğü ev ve komşu ziyaretlerini yapmamaları, gün, doğum günü, mevlit, taziye gibi sebeplerle kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve bir araya gelmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım, yaşanan vaka artışını önlemek ve kısıtlamaların artmamasını sağlamak bizim elimizdedir."

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