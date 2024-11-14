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Kırklareli'de vahşet! Aysel Çetin, eşi tarafından baltayla öldürüldü

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#Kırklareli#Kadın Cinayeti#Balta
Kırklarelide vahşet Aysel Çetin, eşi tarafından baltayla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 17:52

Kırklareli'de 64 yaşındaki Recep Çetin, 58 yaşındaki eşi Aysel Çetin'i başına baltayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Recep Çetin, polise gidip teslim oldu.

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Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi. Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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#Kırklareli#Kadın Cinayeti#Balta

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