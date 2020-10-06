Kırklareli’de ’şüpheli posta’ eğitimi

Kırklareli AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitimde öncelikle kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler ve özellikle şarbon hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Bu tehditlerin şüpheli posta yolu ile nasıl iletilebileceği hakkındaki konu üzerinde duruldu. 75 kamu kurumunun katıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen 4 günlük eğitim sonunda ilgili personelin şüpheli postalara karşı bilinçlenmesi amaçlandı.



AFAD’dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paketler; genelde posta ya da kurye yoluyla alınan, belirli göstergelere bağlı olarak şüphe uyandıran paketler ya da mektuplardır. Şüpheli paketin nasıl anlaşılacağı ve bu durumda neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir" denildi.





