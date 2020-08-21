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KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

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Kırklareli'de sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı
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KIRKLARELİ'de üzerinde sahte Türk lirası ve dövizle polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada bir kişinin piyasaya sahte para süreceğini belirledi. Polis, takibe aldığı şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Adı açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 18 bin 50 TL, 650 Dolar ve 400 Euro tutarında sahte banknot ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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