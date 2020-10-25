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Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Mustafa Başlı (50), tedavi gördüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Başlı'nın ölümüyle Kırklareli'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile Mustafa Başlı, 10 gün önce alkol aldı. İddiaya göre ev yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden önce Soner Tolukan, ardından Tayfun Yatkın ve Tufan Abay hayatını kaybetti. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Mustafa Başlı da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Tayfun Yatkın, Tufay Abay ve Mustafa Başlı'nın da ölümleriyle Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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