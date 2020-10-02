Kırklareli’de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada Lüleburgaz ilçesi merkezi ve bazı köylerinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Sahte içki üretilen adresleri tespit eden jandarma, iki adrese düzenlediği operasyonlarda, 450 litre fermente şarap, 200 litre rakı, 200 litre bira, 10 litre votka olmak üzere toplam 860 litre sahte içki ile 10 kilo anason, 2 rakı damıtma tankı, 2 adet rakı dinlendirme tankı, 1 üzüm sıkma makinesi,128 kilo kaçak şeker ve 10 kaçak telsiz telefon ele geçirildi.

Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.