Kırklareli’de, koronavirüs izolasyonları sürüyor

Kırklareli’nin merkez Karakaş Mahallesi Şifa Geçidi Sokak üzerinde bulunan Karınca Sitesi’nde yaşayan bir kişinin, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 94 daireli site İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle izolasyon altına alındı. Sitenin giriş ve çıkışları polis kordonuyla çevrilerek kapatıldı. Kırklareli merkezde ayrıca koronavirüs vakası tespit edilen Yayla Mahallesi’ndeki Çamlık 2 ve Çamlık 3 sokakları da izolasyon altına alındı.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca koronavirüs vakalarının tespit edildiği, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde de izolasyon kararları aldı. Babaeski ilçesine bağlı Eski Bağlar Sokağa ile Taşağıl köyü ile Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın 28 Ekim gününe kadar, Pınarhisar ilçesinin Camikebir Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki bir evin 29 Ekim’e kadar izolasyon altına alınmasını kararlaştırdı.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, izolasyon kararlarına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İzolasyon altına alınan bölgelerde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.