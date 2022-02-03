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Kırklareli'de kar yağışı etkili oluyor

#Kırklareli#Kar#Ulaşım
Kırklarelide kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli’de etkili olan kar yağışı sebebiyle Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

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Kırklareli’de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin birçok bölgesinde denetim yapıyor. Ekipler Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor. Diğer araçlarda da kış lastiği denetimi yapan ekipler kış lastiği bulunmayan araçlarında geçişine izin verilmiyor.

Hava sıcaklığı sıfır derece olan bölgede kar yağışının devam etmesi beklenirken Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kırklareli#Kar#Ulaşım

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