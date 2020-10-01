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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kırklareli’de kaçak avcılıkta kullanılan ses düzenekleri ele geçti

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Kırklareli’de kaçak avcılıkta kullanılan ses düzenekleri ele geçti
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KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde kaçak avcılıkta kullanılan ses yayan 4 adet ses düzeneğine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 kişi kontrol edilerek, ’kara avcılığı kanunu’na aykırı olarak avcılık yapan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bir sahipsiz tüfeğin bulunduğu denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan ses yayan 4 ses düzeneğine el konuldu.

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