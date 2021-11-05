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Kırklareli'de İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

#KIRKLARELİ#Kadın Cinayeti#Polis
Kırklarelide İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

Kırklareli'de Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk Gezici'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de bıçakla yaralayan Selçuk Gezici, tedaviye alındı. İlknur Gökay Tuncel’in kız kardeşiyle telefonla konuştuğu sırada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Görgü tanığı ise, "Kadın çığlığı duyunca pencereden baktım. Bir kadının yerde yattığını, başında bulunan adamın ise karın bölgesinden kendini bıçakladığını gördüm" dediği öğrenildi.

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Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra, evine giderken, Fatih Caddesi'nde Selçuk Gezici’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuncel’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Gezici, aynı bıçakla kendisini de 3 yerinden yaraladı. Tuncel ve Gezici, kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlknur Gökay Tuncel, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Selçuk Gezici ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

'RAHATSIZ EDİYOR' ŞİKAYETİ

İlknur Gökay Tuncel’in, ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız etmeye devam eden Selçuk Gezici hakkında daha önce şikayetçi olduğu öğrenildi. Tuncel’in olay sırasında kız kardeşiyle telefonla konuştuğu belirlendi. Bilgisine başvurulan İlknur Gökay Tuncel'in kız kardeşi polise verdiği ifadesinde, “Daha önce arkadaştılar. Sonra ablam kendisinden ayrıldı. Ancak Selçuk peşini bırakmadı ve sürekli olarak rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine ablam şikayetçi de olmuştu. Ablamla telefonla konuşuyordum. Bu sırada ablamın, 'Selçuk kolumu bırak canımı acıtıyorsun' diye bağırdığını duydum. Sonrasında da Selçuk’un hakaretini duyduktan sonra bağlantı kesildi. Tekrar aradığımda ulaşamayınca onu aramak için çıktım. Sonra da yaralandığını öğrendim” dediği öğrenildi.

'DURUMU AĞIR'

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İlknur Gökay Tuncel’in göğüs bölgesinden 3 kez bıçaklandığı, Selçuk Gezici’nin de aynı bıçakla karın bölgesinden kendisini 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden Gezici'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

'KADIN ÇIĞLIĞINI DUYUNCA DIŞARI BAKTIM'

Polisi arayan görgü tanığı ise, "Bir kadının çığlığını duyunca pencereye çıktım. Kadının yerde yattığını gördüm. Başında bulunan erkeğin de karın bölgesini bıçakladığını gördüm" dediği öğrenildi.

 

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#KIRKLARELİ#Kadın Cinayeti#Polis

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