×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırklareli’de ‘geçersiz oy’ itirazı

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli#Seçim#Geçersiz Oy
Kırklareli’de ‘geçersiz oy’ itirazı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Kırklarelİ’de kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li Derya Bulut belediye başkanı seçildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP’li aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirterek itirazda bulunacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

200 SANDIK SAYILSIN

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP’li Derya Bulut 21 bin 173, CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 770 oy aldı. Kırklareli’de kullanılan 52 bin 945 oyun 51 bin 21’i geçerli, 1924 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP’li Kesimoğlu, ‘Kırklareli Merkez Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında duyurumuz’ başlığıyla, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 0.79’luk bir farkla, yani 403 oy ile seçim sonuçlanmış görünmektedir. Bununla ilgili büyük şüphelerimiz var; seçmenlerin birçoğunda mühürsüz oylar tespit edilmiş ve bunlar itirazlara rağmen geçerli sayılmıştır. İstatistik üzerinden baktığımızda da geçen seçime, yani sadece 10 ay öncesine göre, geçersiz oy sayısı 2’ye katlanmış ve 1924 adede yükselmiştir. Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Seçim#Geçersiz Oy

BAKMADAN GEÇME!