Kırklareli’de ‘geçersiz oy’ itirazı

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200 SANDIK SAYILSIN

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP’li Derya Bulut 21 bin 173, CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 770 oy aldı. Kırklareli’de kullanılan 52 bin 945 oyun 51 bin 21’i geçerli, 1924 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP’li Kesimoğlu, ‘Kırklareli Merkez Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında duyurumuz’ başlığıyla, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 0.79’luk bir farkla, yani 403 oy ile seçim sonuçlanmış görünmektedir. Bununla ilgili büyük şüphelerimiz var; seçmenlerin birçoğunda mühürsüz oylar tespit edilmiş ve bunlar itirazlara rağmen geçerli sayılmıştır. İstatistik üzerinden baktığımızda da geçen seçime, yani sadece 10 ay öncesine göre, geçersiz oy sayısı 2’ye katlanmış ve 1924 adede yükselmiştir. Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır.”