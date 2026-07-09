×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırklareli'de eski eşini ve 4 yaşındaki kızını öldüren zanlı yaşamına son verdi

Güncelleme Tarihi:

#Çisem Çalkantı#Kırklareli#Cinayet
Kırklarelide eski eşini ve 4 yaşındaki kızını öldüren zanlı yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 11:53

Kırklareli'de çocuk parkında eski eşi Çisem Çalkantı'yı tabancayla vurarak öldüren ve 4 yaşındaki kızını ağır yaralayan Y.K., olay yerinden kaçtıktan sonra boş bir arazide ölü bulundu. 4 yaşındaki küçük kız da öğle saatlerinden sonra hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Çisem Çalkantı, kızı Ö.N.K ile parkta bulunduğu sırada gelen boşandığı Y.K. geldi.

Kırklarelide eski eşini ve 4 yaşındaki kızını öldüren zanlı yaşamına son verdi

PARKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Y.K., üzerindeki tabanca ile eski eşi ve kızına ateş açıp kaçtı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ KIZI AĞIR YARALI

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Çisem Çalkantı, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K., müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Kırklarelide eski eşini ve 4 yaşındaki kızını öldüren zanlı yaşamına son verdi

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından aranan Y.K., Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide ölü bulundu. Y.K.'nin olayda kullandığı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kırklarelide eski eşini ve 4 yaşındaki kızını öldüren zanlı yaşamına son verdi

KIZI DA ÖLDÜ

Kırklareli’de eski eşi Y.K. tarafından silahla vurulan Çisem Çalkantı'nın (26) ardından kızı Ö.N.K. de sevk edildiği Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı’nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı’nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ö.N.K.'nin de annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Gözden KaçmasınBaran Yusuf Dağdeviren cinayetinde yeni detaylar Katil zanlısı suçunu itiraf etti... Saldırı anı kameradaBaran Yusuf Dağdeviren cinayetinde yeni detaylar! Katil zanlısı suçunu itiraf etti... Saldırı anı kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çisem Çalkantı#Kırklareli#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!