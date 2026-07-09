Kırklareli'de eski eşini öldürüp kızını ağır yaralayan zanlı yaşamına son verdi

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Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Çisem Çalkantı, kızı Ö.N.K ile parkta bulunduğu sırada gelen boşandığı Y.K. geldi.

PARKTA KURŞUN YAĞDIRDI

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Y.K., üzerindeki tabanca ile eski eşi ve kızına ateş açıp kaçtı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ KIZI AĞIR YARALI

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Çisem Çalkantı, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K., müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından aranan Y.K., Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide ölü bulundu. Y.K.'nin olayda kullandığı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.