Kırklareli'de dron destekli define operasyonu: Kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 16:32
Kırklareli'de Şeytandere mevkisinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken polisin dron destekli operasyonuyla suçüstü yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, film sahnelerini aratmayan baskın anı havadan saniye saniye kaydedildi.
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi.
Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilere düzenlenen operasyon anı polis tarafından dron kamerası ile kaydedildi.
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