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Kırklareli'de dron destekli define operasyonu: Kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

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#Kaçak Kazı#Kırklareli#Define Operasyonu
Kırklarelide dron destekli define operasyonu: Kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 16:32

Kırklareli'de Şeytandere mevkisinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken polisin dron destekli operasyonuyla suçüstü yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, film sahnelerini aratmayan baskın anı havadan saniye saniye kaydedildi.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Kırklarelide dron destekli define operasyonu: Kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5i tutuklandı

Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kırklarelide dron destekli define operasyonu: Kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şüphelilere düzenlenen operasyon anı polis tarafından dron kamerası ile kaydedildi.

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#Kaçak Kazı#Kırklareli#Define Operasyonu

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