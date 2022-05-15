Kırklareli'de doğa yürüyüşünde kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu

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Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü üyesi yaklaşık 100 öğrenci, dün Vize ilçesinin ormanlık alanlarında yürüyüşe çıktı. Öğrenciler, Aksicim ve Balkaya köyleri arasında ormanda yollarını kaybetti. Öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramayla öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "Öğrenciler, jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile doğa yürüyüşlerine devam etti" denildi.