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Kırklareli'de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

#KIRKLARELİ#Trafik#Kaza
Kırklarelide askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada, bir ilkokulun müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti, aralarında askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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Kaza, Pınarhisar Tozaklı Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. B.Ö.'nün kullandığı 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç.'nin kullandığı Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 39 DP 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada askeri araçtaki 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki yaralılardan durumu ağır olan Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Dalkılıç'ın, LGS sınavında görevli olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#KIRKLARELİ#Trafik#Kaza

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