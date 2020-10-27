Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sahte içki üretip piyasaya sürüldüğü belirlendi. Ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilo kaçak tütün, 4 bin 500 makaron, 450 doldurulmuş satışa hazır makaron, 1 adet tütün doldurma aparatı, boş alkol şişeleri ve 3 alkol ölçüm pompası ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.