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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi

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Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi
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KIRKLARELİ merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın yaptığı aramalarda, 760 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sahte içki üretip piyasaya sürüldüğü belirlendi. Ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilo kaçak tütün, 4 bin 500 makaron, 450 doldurulmuş satışa hazır makaron, 1 adet tütün doldurma aparatı, boş alkol şişeleri ve 3 alkol ölçüm pompası ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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