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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Kırklareli’de 750 bin dolara satılmak istenen tablo ele geçirildi

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Kırklareli’de 750 bin dolara satılmak istenen tablo ele geçirildi
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi değeri olduğu düşünülen ve 750 bin dolara satılmak istenen ‘Kuşlara yem hazırlayan adam’ tablosu ile Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz’da yaşayan A.I.’nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fizik takibe alınan A.I.’nın, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, şüphelinin adresine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada tarihi değeri olduğu düşünülen ‘Kuşlara yem hazırlayan adam’ isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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