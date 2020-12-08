MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
GeriGündem Kırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KIRKLARELİ (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Kırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yapılan çalışmalarda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkez ve Babaeski ilçesinde 2 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin adet sigara filtresi, 34 bin 920 adet plastik sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahsa işlem yapılırken, operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılık devam edileceği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle