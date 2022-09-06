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Kırklareli'de 226 göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen#Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi
Kırklarelide 226 göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 12:16

klareli'de jandarmanın son 10 günde yaptığı uygulamalarda Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda, İstanbul'dan getirilen ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakaladı. Uygulamalarda göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 30 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 32 araca ise el konuldu.

Kırklarelide 226 göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 30 organizatör şüphelisinden 6'ı tutuklandı.

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen#Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi

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